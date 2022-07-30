الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بالسوداني ويطلب تدخل المرجعية "لكف الصدر": سيتحمل وزر الدماء

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم السبت، عن موقف الإطار الموحد من تظاهرة الصدريين، مؤكداً تحميل زعيم التيار مقتدى الصدر مسؤولية التصعيد و"إراقة الدماء".

وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البيان الذي صدر قبل قليل عن الإطار التنسيقي بشأن تظاهرة أنصار الصدر واقتحامهم للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب، صدر باتفاق جميع قادة الإطار".

وأضاف أن "قادة الاطار أرسلوا رسائل للمرجعية الدينية في النجف من اجل دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للكف عن هذه التصرفات التي تحرق الأخضر واليابس وتسقط الدولة وهيبتها، وطالبوا المرجعية بالتدخل حتى لا تسقط دماء".

واشار الى ان "قادة الاطار حملوا الصدر وزر الدماء إذا سالت"، مستدركاً "موقف الإطار من الصدر هو التهدئة والحوار معه، وهذا أيضا هو موقف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني في اجتماعه الأخير مع الاطار".

وبشأن التظاهرة التي دعا لها الإطار، أوضح القيادي ان "التظاهرة ستكون خارج المنطقة الخضراء لكن لم يحدد المكان بعد، وستنطلق اليوم لكن لم يحدد موعدها بعد".

وبشأن مرشح الإطار لرئاسة الحكومة، أكد القيادي "كل قوى الإطار متمسكة بمحمد شياع السوداني ولا رضوخ للفوضى الخلاقة التي يستخدمها الصدر".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري.

وذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية".

وتابع البيان "واننا اذ نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.