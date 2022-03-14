الاطار التنسيقي يجتمع بالاتحاد الوطني وتأكيد على التعاون لإنهاء الازمة الراهنة

شفق نيوز/ عقد قادة الاطار التنسيقي، يوم الاثنين، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدا على التعاون للوصول إلى اتفاق ينهي الازمة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال قادة الاطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة باڤل طالباني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان، "بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والتحديات التي تواجه البلاد ، كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن الحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

واكد المجتمعون، "حرصهم على التعاون مع جميع الشركاء للوصول الى اتفاق ينهي الازمة الراهنة ويساهم في الإسراع بتشكيل حكومة خدمات قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وأول أمس السبت اجتمع وفد من الإطار التنسيقي يضم هادي العامري، فالح الفياض، احمد الاسدي يرافقهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير بمنطقة الحنانة في النجف.

وكشف مصدران سياسيان متطابقان، أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على تسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسا لجمهورية العراق إضافة إلى تحديد آلية توافقية يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة الاتحادية المقبلة.

وأبلغ المصدران وكالة شفق نيوز، بأن المجتمعين في الحنانة اتفقوا أيضاً على مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة المقبلة.