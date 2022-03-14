سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار التنسيقي يجتمع بالاتحاد الوطني وتأكيد على التعاون لإنهاء الازمة الراهنة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T15:01:03+0000
الاطار التنسيقي يجتمع بالاتحاد الوطني وتأكيد على التعاون لإنهاء الازمة الراهنة

شفق نيوز/ عقد قادة الاطار التنسيقي، يوم الاثنين، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدا على التعاون للوصول إلى اتفاق ينهي الازمة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال قادة الاطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة باڤل طالباني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان، "بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والتحديات التي تواجه البلاد ، كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن الحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

واكد المجتمعون، "حرصهم على التعاون مع جميع الشركاء للوصول الى اتفاق ينهي الازمة الراهنة ويساهم في الإسراع بتشكيل حكومة خدمات قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وأول أمس السبت اجتمع وفد من الإطار التنسيقي يضم هادي العامري، فالح الفياض، احمد الاسدي يرافقهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير بمنطقة الحنانة في النجف.

وكشف مصدران سياسيان متطابقان، أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على تسمية ريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسا لجمهورية العراق إضافة إلى تحديد آلية توافقية يتم من خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة الاتحادية المقبلة.

وأبلغ المصدران وكالة شفق نيوز، بأن المجتمعين في الحنانة اتفقوا أيضاً على مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة المقبلة.

related

الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

Date: 2021-10-24 19:03:35
الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"

Date: 2021-12-22 14:39:56
الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"

الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الحزبين الكورديين ويتطرق للأغلبية

Date: 2021-12-22 17:06:59
الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الحزبين الكورديين ويتطرق للأغلبية

التنسيقي يلمح لانضمام الاتحاد الوطني اليه والأخير يرد : نقف على مسافة واحدة من الجميع

Date: 2022-02-25 07:55:15
التنسيقي يلمح لانضمام الاتحاد الوطني اليه والأخير يرد : نقف على مسافة واحدة من الجميع

كركوك.. تحذير من "مؤامرة كبرى" لتحويل مجرمين إلى ضحايا

Date: 2020-09-02 15:35:20
كركوك.. تحذير من "مؤامرة كبرى" لتحويل مجرمين إلى ضحايا

الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

Date: 2021-11-25 09:13:05
الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

عبد المهدي يتحدث عن دُخان وضجيج الديمقراطية بعد انتخاب البرلمان الخامس

Date: 2022-01-12 08:30:22
عبد المهدي يتحدث عن دُخان وضجيج الديمقراطية بعد انتخاب البرلمان الخامس

مبادرة بارزاني.. تجمع الصدر او من ينوب عنه مع العامري والحلبوسي وقادة آخرين

Date: 2022-02-01 08:12:32
مبادرة بارزاني.. تجمع الصدر او من ينوب عنه مع العامري والحلبوسي وقادة آخرين