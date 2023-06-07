الاطار التنسيقي يتفق على اقرار الموازنة بجلسة غد الخميس

شفق نيوز/ اتفق الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الثلاثية في جلسة غد الخميس.

وأبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري واتفق على اقرار قانون الموازنة في جلسة يوم غد الخميس".

واشار الى ان "الاجتماع ناقش مخرجات الاجتماع بين قيادة الإطار والديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً ان "الإطار قرر الزام حكومة إقليم كوردستان بتصدير 400 الف برميل يومياً عبر شركة سومو الوطنية وإدارج الفقرة في قانون الموازنة".

من جانبه قال امين عام الاطار التنسيقي عباس العامري، إن "الاطار التنسيقي انهى اجتماعا هاماً ومطولاً له مساء اليوم، وغداً سيشهد اقرار اهم موازنة مشاريع في العراق سيلمسها المواطن الكريم مشاريع وخدمات".