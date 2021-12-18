الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، السبت، عن تحرك قيادة الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية لتشكيل تحالف والاتفاق على صيغة اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث.

وقال القيادي في الائتلاف كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة عليا مكونة من جميع اطراف الاطار التنسيقي مهمتها لقاء القوى السياسية، منها تحالفي عزم وتقدم والاحزاب الكوردية".

وأضاف الركابي، أن "من مهام اللجنة العليا في الاطار التنسيقي اللقاء بقيادة التيار الصدري أيضاً"، لافتاً إلى أن "اللقاءات بدأت بلقاء عزم وستلتقي بتقدم والاحزاب الكوردية والتيار الصدري خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الركابي، أن "اللقاءات هي تمهيد لتشكيل تحالف سياسي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات"، مؤكداً أن "التحرك للقاءات السياسية هو الاتفاق على صيغة اختيار المرشحين للرئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب".

يذكر أن قوى الإطار التنسيقي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن استقطاب عدد من النواب المستقلين فضلا عن بعض القوائم الاخرى من خارج الإطار مما يزيد في عدد مقاعد الإطار ويوسع مساحة تحركهم التفاوضي.