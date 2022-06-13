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الاطار التنسيقي: نحترم قرار الصدر بالاستقالة ونسعى لتشكيل حكومة وطنية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T17:05:17+0000
الاطار التنسيقي: نحترم قرار الصدر بالاستقالة ونسعى لتشكيل حكومة وطنية

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدر يوم الاثنين، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية. 

واكد الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الازمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية.

وأضاف ىالبيان؛ أن "الإطار التنسيقي كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

وأكد الاطار مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وامال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم، وفقا للبيان. 

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