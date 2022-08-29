سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار التسنيقي يدعو التيار الصدري الى الحوار: يجب درء الفتنة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T17:17:10+0000
الاطار التسنيقي يدعو التيار الصدري الى الحوار: يجب درء الفتنة

شفق نيوز / دعا الإطار التسنيقي الشيعي، يوم الاثنين، التيار الصدري، إلى الحوار، فيما حث جميع الفعاليات "دينيةً وسياسيةً واجتماعية" إلى التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراقيين جميعاً يتابعون بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية والتي وصلت الى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطوراتٍ مؤسفة شملت الاعتداءَ على عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ الوسط والجنوب".

وأكد الإطار التنسيقي، الوقوف مع الدولة ومؤسساتها، بالقول: "لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار"، مطالباً الحكومة والمؤسسات الأمنية بـ"القيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

ودعا الإطار، جميع الفعاليات دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً الى "التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمدُ الدستورَ والقانون ولغة الحوار اساساً للوصولِ الى نتائجٍ حاسمةٍ وسريعةٍ لإيقافِ معاناة الناس".

ووجه كذلك، دعوة إلى التيارِ الصدري (قادة وجماهير)، لـ"العودةِ الى طاولةِ الحوار والعمل مع اخوانهم من أجل الوصول الى تفاهماتٍ مشتركة تضعُ خارطة طريقٍ واضحة تعتمدُ القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

related

مصادر سعودية تبعث إشارات قبل زيارة الحكيم: لن ندعم جهة ضد أخرى

Date: 2022-08-16 12:48:39
مصادر سعودية تبعث إشارات قبل زيارة الحكيم: لن ندعم جهة ضد أخرى

الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

Date: 2021-12-17 14:05:34
الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

Date: 2022-01-02 11:20:17
قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

Date: 2022-03-20 10:03:29
الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

Date: 2021-11-18 14:29:07
مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

طارق حرب يتوقع "هزيمة جديدة" للإطار في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن "الكتلة الأكبر"

Date: 2022-02-01 05:53:44
طارق حرب يتوقع "هزيمة جديدة" للإطار في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن "الكتلة الأكبر"

"الحنانة": لا تراجع عن أربعينية الصدر.. وهذه رسالة للإطار

Date: 2022-04-22 17:59:51
"الحنانة": لا تراجع عن أربعينية الصدر.. وهذه رسالة للإطار

لتشكيل الحكومة.. الصدريون يتحركون لجمع 180 مقعدا من ضمنهم نواب عن الإطار التنسيقي

Date: 2021-11-21 12:17:44
لتشكيل الحكومة.. الصدريون يتحركون لجمع 180 مقعدا من ضمنهم نواب عن الإطار التنسيقي