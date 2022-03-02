الاسد والفياض يحذران من محاولات دولية لضرب "الاستقرار"

شفق نيوز/ حذر الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، من محاولات "الدول الداعمة للإرهاب" لإعادة إحياء التنظيمات "الارهابية" وضرب الاستقرار.

وقالت الرئاسة السورية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الرئيس الأسد استقبل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وناقش معه مجالات التعاون القائم بين البلدين، وخصوصاً المواضيع الأمنية المشتركة والتي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في تلك المنطقة.

وأوضحت أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب من محاولات لإعادة إحياء هذه التنظيمات، والعودة لضرب الاستقرار الذي فرضه الجيشان السوري والعراقي على طرفي الحدود.