الاسدي يعفي مسؤولاً محلياً من منصبه

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي، الإثنين، اعفاء مدير بلدية سيد دخيل من منصبه.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب الأسدي، الذي لم يخض بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بأن نواب المحافظ ومستشاريه لم يباشروا بالدوام حتى الآن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نائبي محافظ ذي قار، عبدالغني الأسدي، كلاً من حازم الكناني، وأبا ذر العمر، وكافة مستشاري المحافظ، لم يباشروا بالدوام في مبنى ديوان المحافظة، رغم مباشرة الموظفين ومعاوني المحافظ بالدوام في المبنى بعد انتهاء الاحتجاجات".

ولفت إلى وجود ترجيحات تشير إلى أن "الأسدي قد قام بتجميد أعمال نوابه ومستشاريه، لحين انتهاء التحقيقات بأحداث المحافظة الأخيرة".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجات واسعة خلال الاسبوع الماضي تطورت الى صدامات دامية بين المحتجين والقوات الأمنية، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

وتعد محافظة ذي قار من أبرز محافظات الاحتجاجات بعد العاصمة بغداد، حيث سجلت أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، كما أنها امتازت باستمرار التظاهرات فيها بعد أن توقفت في جميع المحافظات في صيف العام الماضي.