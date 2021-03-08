سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاسدي يعفي مسؤولاً محلياً من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T11:50:32+0000
الاسدي يعفي مسؤولاً محلياً من منصبه

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي، الإثنين، اعفاء مدير بلدية سيد دخيل من منصبه.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب الأسدي، الذي لم يخض بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أفاد مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بأن نواب المحافظ ومستشاريه لم يباشروا بالدوام حتى الآن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نائبي محافظ ذي قار، عبدالغني الأسدي، كلاً من حازم الكناني، وأبا ذر العمر، وكافة مستشاري المحافظ، لم يباشروا بالدوام في مبنى ديوان المحافظة، رغم مباشرة الموظفين ومعاوني المحافظ بالدوام في المبنى بعد انتهاء الاحتجاجات".

ولفت إلى وجود ترجيحات تشير إلى أن "الأسدي قد قام بتجميد أعمال نوابه ومستشاريه، لحين انتهاء التحقيقات بأحداث المحافظة الأخيرة".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجات واسعة خلال الاسبوع الماضي تطورت الى صدامات دامية بين المحتجين والقوات الأمنية، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.

وتعد محافظة ذي قار من أبرز محافظات الاحتجاجات بعد العاصمة بغداد، حيث سجلت أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، كما أنها امتازت باستمرار التظاهرات فيها بعد أن توقفت في جميع المحافظات في صيف العام الماضي.

related

البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

Date: 2019-12-18 17:57:30
البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

Date: 2021-02-27 11:54:27
تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

Date: 2021-01-29 13:01:27
وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

Date: 2020-11-30 08:32:06
مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Date: 2021-02-26 17:19:11
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

Date: 2021-01-14 16:32:55
أين سجاد العراقي؟ معلومات جديدة "محبطة" عن اختفائه

مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار

Date: 2021-03-01 09:19:51
مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار