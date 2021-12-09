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الاستمرار بالاستشارة والتمكين.. الأعرجي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف

Category: سیاسة

Date: 2021-12-09T09:32:48+0000
الاستمرار بالاستشارة والتمكين.. الأعرجي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف

شفق نيوز/ أعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، يوم الخميس، وبشكل "رسمي" انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق.

وقال الاعرجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر، "أنهينا اليوم جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

وأضاف الاعرجي، أنه "ستستمر العلاقة مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

 وامس الاربعاء، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من اراضي البلاد.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية  من البلاد التي دخلتها في العام 2003.

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