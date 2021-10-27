الاحتجاجات على نتائج الانتخابات تتسع.. تظاهرة أمام القضاء وأخرى في الفردوس

شفق نيوز / تظاهر عدد من أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، يوم الأربعاء، في ساحة الفردوس وأمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، للمطالبة بالعد والفرز اليدوي للأصوات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المعترضين على نتائج الانتخابات، تظاهروا عصر اليوم، في ساحة الفردوس، وفي الحارثية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، في العاصمة بغداد للمطالبة بالعد اليدوي للأصوات.

وأضاف أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة، وانتشرت بكثافة في موقعي التظاهر.

ويعتصم المئات من أنصار قوى وفصائل شيعية أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء منذ الأسبوع الماضي، للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات بعد خسارة الكثير من مقاعده، وهو مظلة سياسية لفصائل في الحشد الشيعي.