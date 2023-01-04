الاثنين المقبل.. البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي

شفق نيوز/ أفادت كتلة دولة القانون، بأن الفصل التشريعيالاول للسنة الثانية لمجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الاثنين المقبل، عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين.

وقال النائب عن الكتلة عارف الحمامي لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستنتهي يوم الأحد المقبل، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم الاثنين المقبل المصادف 9 كانون الثاني".

وأضاف أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد قراءة وتعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون التقاعد الموحد، بالإضافة إلى قراءة وتعديل قانون النفط والغاز والكثير من القوانين التي بحاجة إلى القراءة تمهيدا لإقرارها داخل مجلس النواب".

ودخل مجلس النواب العراقي، في الثامن من كانون الأول الماضي، في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته وفق ماهو مقرر في التاسع من كانون الثاني الجاري.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب قررت، في 8 تشرين الثاني 2022، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وذلك "لإقرار قوانين مهمة".