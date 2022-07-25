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الاثنين الحاسم.. مرشحا المالكي يتقدمان السباق لرئاسة الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T10:18:18+0000
الاثنين الحاسم.. مرشحا المالكي يتقدمان السباق لرئاسة الحكومة العراقية

شفق نيوز/ يعتزم الإطار التنسيقي، الذي يجمع أغلب القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار فاضل موات، لوكالة شفق نيوز، إن "السباق على رئاسة الوزراء محصور حالياً بين (محمد شياع السوداني، وعلي شكري)، وبعد انسحاب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وأضاف "حتى الساعة لم يتم حسم اختيار أي منهما لهذا المنصب، واجتماع الإطار سيحسم هذا الأمر".

وكان الإطار التنسيقي، قد شكل الثلاثاء الماضي، لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.

وعلى ما يبدو فإن اللجنة قلصت الأسماء المرشحة وأصبحوا اثنين من الذين قدمهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهما (محمد شياع السوداني، وعلي شكري)، بعد أن كان المرشحان الآخران (قاسم الأعرجي، وفالح الفياض) وحيث تم تقديمهما من قبل هادي العامري.

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