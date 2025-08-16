الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران على طاولة الأعرجي والقائم بالأعمال الأمريكي

شفق نيوز- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم السبت، مع القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق، ستيفن فاجن، تفاصيل الاتفاقية الأمنية الأخيرة الموقعة بين بغداد وطهران.

وذكر مكتب الأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

واستعرض الأعرجي، بحسب البيان، تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وإيران، بشأن ضبط الحدود، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، ومنع التهريب والتسلل، مبيناً أن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة.

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تنتهج علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، وتمضي في سياسة الانفتاح الدبلوماسي على الدول الصديقة والشقيقة".

من جانبه، جدد السفير فاجن، "دعم الولايات المتحدة لسياسات الحكومة العراقية المتوازنة في علاقاتها الداخلية والخارجية، مثمناً الجهود المبذولة في ملف إعادة النازحين وخطط تأهيلهم".

كما كشف عن قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك، لحث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري وإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

ورعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين الماضي، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وبعد مرور 24 ساعة فقط على الاتفاق، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.