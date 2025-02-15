"الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة" على طاولة السوداني وسيناتورة أمريكية في ألمانيا

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إليسا سلوتكن، الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بين بغداد وواشنطن.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم السبت، بمقرّ إقامته في ميونخ، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات وسبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، من أجل علاقة ستراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".

من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن، بحسب البيان، دعم بلادها للعراق وتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالح دول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام.