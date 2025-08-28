الاتصالات: العراق سيكون نقطة محورية للترانزيت الإقليمي والدولي للإنترنت

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الخميس، أن العراق يسعى لتعزيز موقعه الاستراتيجي ليصبح محورا جذابا للشركات العربية والعالمية.

وقالت الياسري في مقابلة مع موقع سبوتنيك تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الموقع الجغرافي للعراق يربط دول جنوب وغرب وشرق آسيا بالخليج العربي عن طريق البحر، كما يربطها بأوروبا، مرورا بتركيا وإقليم كوردستان".

وأضافت الياسري، أن "الحكومة الحالية عملت بجد لجعل العراق ممرا أساسيا للاتصالات الدولية والإنترنت"، موضحة أن "هذا الممر البري يوفر تسهيلات مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية عبر قناة السويس والبحر المتوسط، حيث يمكن إصلاح الأعطال بسرعة أكبر وبتكاليف أقل".

وأشارت إلى أن "مرور البيانات عبر العراق سيسهم في تحسين جودة الإنترنت وتوزيع السعات على كامل البلاد"، لافتة إلى أن "الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا لاستخدام الممر العراقي لما يوفره من سرعة وكفاءة".

وأوضحت أن "المشروع ليس فقط فائدة اقتصادية، بل يعزز مكانة العراق كنقطة محورية للترانزيت الإقليمي والدولي للاتصالات والإنترنت".

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، في وقت سابق، أن نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد قفزت إلى 82.9% من السكان بنهاية 2024، مقارنة بـ 44.3% فقط في 2019، وفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذا النمو غير المسبوق جاء نتيجة توسيع شبكة الألياف الضوئية وتطوير البنى التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في العراق.