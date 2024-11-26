الاتصالات العراقية: اخترنا فودافون لخبرتها بتقنية 5G والمشروع سيشغل الطاقات الشابة

شفق نيوز/ قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الثلاثاء، إن اختيار شركة "فودافون" العالمية لتشغيل مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال جاء بسبب خبرتها الكبيرة بتقنية الجيل الخامس.

وأضافت الياسري في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "الوزارة ستقوم بإبلاغ الشركة بالقرار للشروع بالتفاوض معها بغية توقيع مذكرة تفاهم وبيان عمل يتضمن تفاصيل التحضيرات التمهيدية والضرورية المطلوبة للبدء بتنفيذ المشروع".

ولفتت وزيرة الاتصالات، إلى أن "اختيار فودافون كان لأسباب عديدة منها ماركتها العالمية وخبرتها بتقنية الجيل الخامس وانتشارها الواسع في بلدان العالم والشرق الأوسط".

وتابعت الياسري أن "شركة فودافون تخدم 330 مليون مشترك في 15 دولة، وأنها أبدت استعدادها للعمل في العراق لإنجاح المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة والذي يهدف إلى تقديم افضل الخدمات للمواطن وتعظيم الإيرادات المالية مواكبة التطور التكنولوجي اضافةً إلى تشغيل الطاقات الشبابية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس".