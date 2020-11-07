الاتحاد يرد على اعتراضات حيال تعيين مديرة كوردية لانتخابات كركوك

شفق نيوز/ رد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، على اعتراضات النواب العرب والتركمان حيال تعيين مديرة كوردية لمكتب الانتخابات في كركوك، مشيراً إلى أنها "شخصية مستقلة" ولا تنتمي لأي حزب كوردي.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني في كركوك جمال محمد شكور لوكالة شفق نيوز، إن "المديرة الجديدة لمكتب انتخابات كركوك شخصية كوردية مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا نعرفها شخصياً"، مبيناً أن "تعيينها تم من قبل المكتب الوطني المركزي للانتخابات وفق معايير وضوابط قانونية بحتة دون اي تدخلات تذكر".

واستغرب شكور ردود الافعال والاعتراضات التي وصفها بـ"غير المبررة" للنواب العرب والكورد حيال مديرة المكتب الانتخابي، مشيراً إلى أن التركمان يهيمون على غالبية الاقسام المهمة في مفوضية كركوك، وكذلك الحال مع المكون العربي على الرغم من ان الكورد يمثلون الاغلبية السكانية في كركوك.

وعن اسباب اعتراضات التركمان على الادارة الجديدة لمكتب انتخابات كركوك، قال شكور، إن "التركمان قدموا مرشحاً لشغل منصب مدير مكتب كركوك الانتخابي، إلا انه رُفض بسبب قيد جنائي وصدور احكام قضائية تدينه وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111لعام 1969".

واصدر النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك، في وقت سابق اليوم السبت، بياناً بشأن اناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى احدى الشخصيات، داعين الى إعادة النظر في القرار.

وقال النواب في بيان ، "يستنكر النواب العراب والتركمان اناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى شخصية ساهمت في تزوير انتخابات عام 2018".

واضافوا، "بالرغم من احاطة مجلس المفوضين وعبر قنوات رسمية بخلفية المرشحة لهذا المنصب وقيامها بتبديل (الرامات) في مركز الواسطي/2 عندما تولت إدارة مركز الواسطي والذي ادى إلى تزوير نتائج المركز لصالح احد الاحزاب وتم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الاجهزة الامنية".

وطالبوا، مجلس المفوضين بـ"إعادة النظر في قراره لما ستسببه هذه الخطوة من تهديد حقيقي لنزاهة الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك وتقليل المشاركة فيها".