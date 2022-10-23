الاتحاد الأوروبي يشير للسوداني أهمية توسعة الاستثمار في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب السوداني وورد الى وكالة شفق نيوز، موضحاً أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي.

وأكد السوداني خلال اللقاء أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه.

فيما أكد الوفد الأوروبي، بحسب البيان، استمرار تقديم دعم الإتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق.

كما أشار الوفد للسوداني إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق والعمل على توسيعه.