سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف الإيراني على إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-11-15T11:14:52+0000
الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف الإيراني على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني لإقليم كوردستان العراق، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان المتحدث باسم الاتحاد قد وصف في أيلول/سبتمبر الماضي هجمات مماثلة على الاقليم بأنها تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يتضامن بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح أمس، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".

related

الاتحاد الأوروبي يدعو دول الجوار لعدم التدخل بشؤون العراق ويعرض تعاوناً بشأن سنجار

Date: 2022-05-26 11:46:47
الاتحاد الأوروبي يدعو دول الجوار لعدم التدخل بشؤون العراق ويعرض تعاوناً بشأن سنجار

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

Date: 2021-06-29 16:17:08
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

Date: 2021-08-25 10:32:08
مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

Date: 2020-03-28 11:38:55
امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية

اول رد من الحكومة العراقية على نتائج التحقيق الخاصة بالتظاهرات

Date: 2019-10-22 14:10:06
اول رد من الحكومة العراقية على نتائج التحقيق الخاصة بالتظاهرات

طارق حرب يتوقع "هزيمة جديدة" للإطار في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن "الكتلة الأكبر"

Date: 2022-02-01 05:53:44
طارق حرب يتوقع "هزيمة جديدة" للإطار في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن "الكتلة الأكبر"

بعد مقتل واصابة العشرات.. عبدالمهدي يسحب رئيس خلية الازمة بذي قار

Date: 2019-11-28 15:00:47
بعد مقتل واصابة العشرات.. عبدالمهدي يسحب رئيس خلية الازمة بذي قار

توقعوا تصعيداً جديداً.. مؤسسات غربية: الصدر يطمح لـ"الهيمنة" على السياسة العراقية

Date: 2022-08-31 18:07:08
توقعوا تصعيداً جديداً.. مؤسسات غربية: الصدر يطمح لـ"الهيمنة" على السياسة العراقية