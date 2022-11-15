الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف الإيراني على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني لإقليم كوردستان العراق، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان المتحدث باسم الاتحاد قد وصف في أيلول/سبتمبر الماضي هجمات مماثلة على الاقليم بأنها تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يتضامن بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح أمس، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني عمليات القصف، وأشار إلى أنها استهدفت مقار ما وصفها بـ"جماعات ارهابية".