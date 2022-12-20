الاتحاد الأوروبي يعلن من عمان تمديد بعثته في العراق إلى نيسان 2024 ويؤكد: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع بغداد ودول المنطقة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يوم الثلاثاء، عن تمديد بعثة الاتحاد في العراق إلى سنة 2024، مشيراً إلى ضرورة العمل الوثيق مع بغداد ودول المنطقة.

وقال بوريل في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الثاني، إن "الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وضعت حداً للفترة المضطربة والاتحاد يدعم جهودها إقامة إصلاحات يتطلع لها العراقيون".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الحوار في المنطقة، وهو ملتزم بدعم عراق قوي وديمقراطي، وينبغي احترام وحدة أراضي العراق وسيادته".

وأشار بوريل إلى "تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى شهر نيسان/ أبريل 2024 لمساعدة العراق".

ولفت إلى "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود إنهاء أزمة مخيم الهول ودور الحكومة العراقية في تحقيق ذلك".