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الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطة لدعم العراق اقتصادياً لسبع سنوات

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T15:53:54+0000
الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطة لدعم العراق اقتصادياً لسبع سنوات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاوروبي، يوم الاحد، عن وضع خطة تهدف لدعم العراق مؤسساتياً وتطوير العمل المصرفي على مدى سبع سنوات، فيما أكد ان خروج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر يضعه على طريق التبادل التجاري والاستثماري مع اوروبا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له للتباحث بشأن عدد من الملفات.

وأشاد السفير فاريولا بنجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، عادّاً ذلك دليل على نجاح سياسة العراق في مكافحة الفساد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها.

واكد أن "هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية".

وأشار السفير الأوروبي إلى "تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق"، معلناً عن خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي.

من جانبه، قال الكاظمي، إن "المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل"، واصفاً العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها "علاقات استراتيجية طويلة الأمد".

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