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الاتحاد الأوروبي يعلن التزاما تجاه العراق ويؤكد دعمه للانتخابات رقابيا

Category: سیاسة

Date: 2021-09-06T15:33:15+0000
الاتحاد الأوروبي يعلن التزاما تجاه العراق ويؤكد دعمه للانتخابات رقابيا

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، التزامه بدعم العراق في جميع المستويات، مشيرا الى الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل والوفد المرافق له، وبيّن أن العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها".

وأكد الكاظمي ، "حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد".

من جانبه أوضح بوريل، "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين".

وأشاد بوريل أيضاً باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخالسلم والأمن فيها.

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