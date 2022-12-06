الاتحاد الأوروبي يشيد بدعم إقليم كوردستان لعمل بعثته في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، آندرس فيباري، يوم الثلاثاء، على ضرورة توسيع عمل البعثة إلى جميع محافظات العراق، فيما أكد أن للبعثة تواصل وتنسيق جيد خاصة مع البيشمركة.

وقال فيباري، خلال كلمة له، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إننا "نقدر السنتين الماضيتين في مواجهة التحديات خاصة العمل مع شركائنا وزملائنا وهذه تمت مناقشتها معهم وأيضا ممثلي المحافظات المختلفة لاسيما خلال جائحة كورونا وهذه وطدت العلاقات بيننا ويعتبر ذلك استثماراً ذكياً".

وأضاف أن "بعثة الاتحاد قدمت دعمها وهذا جذب انتباه أطراف أخرى كثيرة وكانت الأعمال مثمرة ويجب أن نقوم بدعم قطاع الأمن بشكل موازٍ وأن تكون هناك أطرافاً معنية من جميع الجهات وأيضا رأيت الكثير من التحسن في إطار التنسيق المشترك بيننا".

وأشار فيباري، إلى أن "هذا هو أعلى مستوى من التعاون على الصعيد المحافظات خاصة عندما نلقي نظرة عن الحلول المحتملة في كيفية تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي"، مردفاً بالقول: "من المهم أن نعطي الاستشارة الخاصة في الوقت المناسب وهذا هو طريقة عملنا".

ولفت إلى أن "منذ 2017 قامت بعثة الاتحاد، بتوسيع أنشطتنا لست محافظات عراقية مختلفة وفي الوقت الحالي تحاول أن توسع من عملها في المحافظات الأخرى وتغطيتها، الأمر الذي سيدفع البعثة إلى إعادة تقييم عملها".

وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية، بالقول: "هذه مسؤوليتنا على أرض الواقع، ونريد التنسيق من الوزارات، ويجب أن يكون لدينا موقعاً جيداً لكيفية عملنا وإستراتيجية العمل وهناك الكثير من الاستراتيجيات المختلفة على صعيد الأمن القومي".

وأشار إلى أن "للبعثة تواصل وتنسيق جيد خاصة مع المنظمات المدنية وحقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية ومنها البيشمركة"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان، قدمت دعمها لنا ونطمح أن يكون لدينا عمل أكبر وأوسع باستمرار.