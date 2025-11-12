الاتحاد الأوروبي يشيد بالانتخابات العراقية ويدعو لتشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب

شفق نيوز- بغداد

أشاد الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، بالانتخابات العراقية، داعياً إلى تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب.

وقالت بعثة الاتحاد في العراق، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد "يُشيد بشعب العراق لممارسته حقه الديمقراطي في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر"، مضيفاً، ان "هذه الانتخابات تمثل فرصة مهمة للعراق لتعزيز مؤسساته وضمان الشمولية والمساءلة وترسيخ مستقبله السياسي".

ورحّب الاتحاد "بجهود جميع الجهات التي شاركت في تنظيم وتيسير عملية التصويت، بما في ذلك السلطات العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني".

وأوضح أن الاتحاد "أرسل بعثة خبراء انتخابية لتحليل العملية الانتخابية، وستُقدَّم نتائجها إلى السلطات العراقية، استجابةً لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وشجّع الاتحاد "الفاعلين السياسيين على دعم تشكيل حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي، مع إشارته إلى التقارير الأولية التي تحدثت عن نسبة إقبال أعلى مقارنةً بالانتخابات السابقة في عامي 2021 و2018".

وجدّد الاتحاد الأوروبي في بيانه "دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه"، مبيّناً أن "استقرار العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط"، مؤكداً أيضاً "استعداده لمواصلة دعم العراق كشريك في تعزيز أجندته الديمقراطية والإصلاحية وضمان مستقبل يسوده السلام".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، اليوم الأربعاء، نسبة المشاركة في الانتخابات بيومي الاقتراع الخاص والعام، مبيّنة أنها تجاوزت 56%.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية النتائج الأولية للانتخابات مساء الاربعاء، بعد مرور 24 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع في عموم البلاد.