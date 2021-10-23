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الاتحاد الأوروبي يستنكر تهديد موظفي "يونامي": الانتخابات كانت سلمية ومنظمة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-23T19:21:01+0000
الاتحاد الأوروبي يستنكر تهديد موظفي "يونامي": الانتخابات كانت سلمية ومنظمة

شفق نيوز/ أعرب الإتحاد الأوروبي، يوم السبت، عن استنكاره للتهديدات ضد موظفي بعثة الامم المتحدة "يونامي" في العراق.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد في بيان، "ينضم الإتحاد الأوروبي الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استنكار تهديدات العنف الأخيرة الموجهة ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وبعض الأفراد الآخرين، والتي أتت بعد نشر النتائج الأوليَّة للإنتخابات العراقيَّة التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري".

واضاف، ان "هكذا تصرفات عنيفة لا مكان لها في الديمقراطية، حيث يعاود الإتحاد الأوروبي التذكير، بناءً على تقييمات بعثة مراقبة الإنتخابات التابعة له، على أن التصويت يوم الإنتخابات تميَّز بالسلميَّة والترتيب وحسن التنظيم إلى حدٍّ كبير، وان الناخبين تمكنوا من التعبير عن إرادتهم بحريَّة، وذلك وفقا لتقييم بعثة الاتحاد الاوربي للرصد الانتخابي، والتي ارسلها الاتحاد الاوربي الى البلاد لأول مرَّة على الإطلاق، بناءً على طلب من السلطات العراقيَّة".

وتابع الاتحاد الاوروبي، "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالإنتخابات عن طريق الإجراءات القانونيَّة السارية، انه من الجوهري قيام الأطراف كافةً باستخدام هذه الوسائل القانونيَّة لمعالجة الشكاوى التي قد توجد لديهم فيما يتعلق بنتائج الاقتراع".

واعرب الإتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى "العمل على نحوٍ وثيق مع الحكومة العراقيَّة المقبلة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وفقا لمطالبات الشعب العراقي".

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