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الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-13T14:43:17+0000
الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ استجابةً لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثةً لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرِين الأول القادم.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، أن بعثة مراقبة أوروبية ستراقب الانتخابات التي ستجرى في العراق في 10 أكتوبر.

وأوضح البيان أن إرسال البعثة يأتي استجابةً لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق.

وأشار إلى تعيين البرلمانية الأوروبية فيولا فون كرامون توباديل (ألمانيا)، رئيسة لتلك البعثة.

ويرى الأوروبيون أن هذه الانتخابات تشكل خطوة هامة على طريق تكريس الديمقراطية في العراق، مشددين على ضرورة أن تتم هذه العملية بسلام وبشروط آمنة للمشاركين والمرشحين ونشطاء المجتمع المدني.

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