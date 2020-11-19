الاتحاد الأوروبي يدين بشدة اعدام "ارهابيين" في العراق ويتعاطف مع أسرهم

شفق نيوز/ أدان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بأشد العبارات اعدام مدانين بـ"الارهاب" في العراق، وأبدى تعاطفه مع أسرهم، فيما دعا السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل.

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد في بيان صدر بشأن التقارير التي تفيد بإعدام الإرهابيين المدانين، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن 21 شخصًا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب أُعدموا في سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضًا باسم الحوت، في العراق".

واضاف المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم عليهم بها ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم"، مشيراً إلى "معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف".

واعتبر الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام "عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا تعمل كرادع للجريمة"، مشدداَ أنه "يمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته في حين أن أي أخطاء في تطبيق العدالة لا رجوع فيها".

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات العراقية إلى "الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإعلان الحفاظ على وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام، واتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد".

ونفذت السلطات العراقية، في 16 تشرين الثاني الجاري، حكم الاعدام بحق 21 مداناً بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي "سجن الحوت" بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.

يشار إلى ان السلطات العراقية لم تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين بتهم الإرهاب في سجون وزارة العدل منذ عام 2018، بالرغم من المطالبات النيابية المتكررة لرئاسة الجمهورية للمصادقة على تنفيذ تلك الأحكام.