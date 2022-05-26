سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الأوروبي يدعو دول الجوار لعدم التدخل بشؤون العراق ويعرض تعاوناً بشأن سنجار

Category: سیاسة

Date: 2022-05-26T11:46:47+0000
الاتحاد الأوروبي يدعو دول الجوار لعدم التدخل بشؤون العراق ويعرض تعاوناً بشأن سنجار

شفق نيوز/ دعا وفد من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الدول المجاورة الى العراق الى عدم التدخل في شؤون هذا البلد الداخلية، مبدياً استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية في مجال تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار واعادة النازحين منه إلى ديارهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ناتالي لوازو رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي التي ترأس وفد الاتحاد في الزيارة التي يجريها إلى العراق.

وقالت لوازو في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى برلمان كوردستان عقب اجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان، إنه "بما يتعلق بهجمات داعش فإن تواجد قوات التحالف الدولي كان له تأثير في استقرار المنطقة، وسنواصل دعمنا للتحالف والعراق في مواجهة مخاطر التنظيم المتشدد".

وأضافت أنه بما يخص المناطق المتنازع عليها فإن الشراكة والتنسيق بين القوات العراقية واقليم كوردستان مهم فيها.

وأردفت لوازو بالقول إن "الوضع في سنجار يبعث على القلق، وينبغي عودة النازحين الى قرى ومناطق القضاء وأن ينعموا بحياة طبيعية"، مشيرا إلى أنه "ينبغي للحكومة العراقية ان تعمل على تطبيع الأوضاع في سنجار والاتحاد، الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة الى العراق في هذا المجال".

ودعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي الدول المجاورة الى عدم التدخل في شؤون العراق، قائلة إن: العراق بلد مستقل وينبغي احترام سيادته وادارة ومطالب شعبه".

related

"امريكا تأسف": المليشيات الموالية لايران لاتريد معالجة مشكلة سنجار

Date: 2021-08-30 07:27:10
"امريكا تأسف": المليشيات الموالية لايران لاتريد معالجة مشكلة سنجار

الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

Date: 2021-06-27 13:02:58
الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

الحلبوسي يعلن اطلاق مشروع 100 الف وحدة سكنية وتوفير مليون فرصة عمل بالعراق

Date: 2019-10-05 18:34:39
الحلبوسي يعلن اطلاق مشروع 100 الف وحدة سكنية وتوفير مليون فرصة عمل بالعراق

نيجيرفان بارزاني: هناك فرصة لتجاوز الانسداد السياسي بالعراق

Date: 2022-05-25 08:27:02
نيجيرفان بارزاني: هناك فرصة لتجاوز الانسداد السياسي بالعراق

العراق في قلب العاصفة.. "حروب المستقبل ستخاض حول المياه بدلا من النفط"

Date: 2021-07-26 08:58:46
العراق في قلب العاصفة.. "حروب المستقبل ستخاض حول المياه بدلا من النفط"

وزير لبناني يكشف لشفق نيوز برنامج زيارة ميقاتي إلى العراق

Date: 2022-02-12 15:08:32
وزير لبناني يكشف لشفق نيوز برنامج زيارة ميقاتي إلى العراق

بالاسماء .. القوى الشيعية تشكّل لجنة سباعية لإختيار رئيس للحكومة العراقية

Date: 2020-03-10 17:24:56
بالاسماء .. القوى الشيعية تشكّل لجنة سباعية لإختيار رئيس للحكومة العراقية

أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده

Date: 2019-11-11 06:19:32
أمريكا تدعو الى انتخابات مبكرة في العراق وبرهم صالح للوفاء بوعده