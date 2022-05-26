الاتحاد الأوروبي يدعو دول الجوار لعدم التدخل بشؤون العراق ويعرض تعاوناً بشأن سنجار

شفق نيوز/ دعا وفد من الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الدول المجاورة الى العراق الى عدم التدخل في شؤون هذا البلد الداخلية، مبدياً استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية في مجال تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار واعادة النازحين منه إلى ديارهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ناتالي لوازو رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي التي ترأس وفد الاتحاد في الزيارة التي يجريها إلى العراق.

وقالت لوازو في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى برلمان كوردستان عقب اجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان، إنه "بما يتعلق بهجمات داعش فإن تواجد قوات التحالف الدولي كان له تأثير في استقرار المنطقة، وسنواصل دعمنا للتحالف والعراق في مواجهة مخاطر التنظيم المتشدد".

وأضافت أنه بما يخص المناطق المتنازع عليها فإن الشراكة والتنسيق بين القوات العراقية واقليم كوردستان مهم فيها.

وأردفت لوازو بالقول إن "الوضع في سنجار يبعث على القلق، وينبغي عودة النازحين الى قرى ومناطق القضاء وأن ينعموا بحياة طبيعية"، مشيرا إلى أنه "ينبغي للحكومة العراقية ان تعمل على تطبيع الأوضاع في سنجار والاتحاد، الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة الى العراق في هذا المجال".

ودعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي الدول المجاورة الى عدم التدخل في شؤون العراق، قائلة إن: العراق بلد مستقل وينبغي احترام سيادته وادارة ومطالب شعبه".