الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة العراقية لمواصلة سياستها المتبعة إزاء الصراع بالمنطقة

شفق نيوز/ دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى الاستمرار في سياستها المعتمدة إزاء الصراع القائم في المنطقة، وعدم إقحام البلاد في الحرب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال سيلر في كلمته، إن العراق اذا دخل هذه الحرب، فلن ينتصر والسياسة التي يتبعها تجاه ما يجري في المنطقة جيدة للغاية.

وأضاف "نقترح على المسؤولين في الحكومة العراقية الاستمرار على هذا النهج ونقول لهم: ان سياستكم ملائمة للغاية"، مؤكدا ان الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة.

واشاد سيلر على استضافة العراق لآلاف النازحين اللبنانيين، مردفا بالقول: نقدر عاليا عدم زج الحكومة العراقية نفسها بهذه الحرب.