الاتحاد الأوروبي لشفق نيوز: لا نتقرب لجهة سياسية عراقية بذاتها ونتطلع للقاء مسؤولين

شفق نيوز/ أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، يوم الأحد، أنها لا تتقرب من اي جهة سياسية عراقية بذاتها، مشيرة الى انها تتطلع للقاء مسؤولين وبرلمانيين عراقيين بعد تقديمها التقرير النهائي عن الانتخابات العراقية التي أجريت في العاشر من تشرين الاول 2021.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البعثة قدمت تقريرها النهائي عن الانتخابات ويتضمن عددا من المقترحات منها قانون لحماية البيانات وضمان حق المواطنين لممارسة الحرية والانتخاب دون احتكاك في مواقع الانترنت".

ورداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، قالت كرامون "نتطلع إلى لقاء المسؤولين في الحكومة واعضاء بالبرلمان ولا نتقرب إلى الجهات السياسية بما يخص الشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات".

وأضافت، "سيكون لنا فرصة بلقاء الجهات التي رفضت نتائج الانتخابات وتقديم تقرير البعثة".

ولفتت كرامون الى ان "الحملات الانتخابية كانت غير منظمة وأثرت على العملية الانتخابية".

واشارت الى أن "هناك عددا من حملات العنف تعرضت له عدد من المرشحات خلال العملية الانتخابية"، مشددة بالقول "لا يوجد مجال للعنف ويمكن حل كل شيء بالطرق الرسمية".

واوضحت أن "فوز 97 مرشحة بالانتخابات شي مفرح وأن فوز 14 مرشحة دون الاعتماد على الكوتا المحددة، يحدث لاول مرة في الانتخابات العراقية".

ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً.