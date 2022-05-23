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الاتحاد الإسلامي الكوردستاني للمالكي: المشاكل بين بغداد واربيل تتطلب حلاً سريعاً

Category: سیاسة

Date: 2022-05-23T13:42:26+0000
الاتحاد الإسلامي الكوردستاني للمالكي: المشاكل بين بغداد واربيل تتطلب حلاً سريعاً

شفق نيوز/ أكد الامين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، يوم الإثنين، أن المشاكل بين حكومتي المركز والإقليم تتطلب حلاً سريعاً.

جاء ذلك خلال لقاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان الى أن "الجانبين اكدا على ضرورة العمل سويًا لتحسين الوضع الاقتصادي وحياة العراقيين والكورد".

ولفت الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني الى أن "استمرار المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد اثر على الجانبين وهو ما يتطلب حلاً سريعاً من الطرفين".

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