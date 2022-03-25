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الاتحاد الوطني يعلن عدم المشاركة بجلسة انتخاب رئيس العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-25T19:33:44+0000
الاتحاد الوطني يعلن عدم المشاركة بجلسة انتخاب رئيس العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا السبت لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال اغا، "بسبب عدم وجود قوة عسكرية متكاملة القوى في البلد كذلك من اجل الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، لاتزال مكونات الشعب العراقي بحاجة الى النظام التوافقي".

وتابع، "اذا اردنا تشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات التي تعترض العملية السياسية في العراق وتكون معبرة عن كل صوت ولون، فهنا لانزال بحاجة إلى (مبدأ التوافق)".

واضاف، "أننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني من باب احساسنا بالمسؤولية وحفاظا على الحقوق القومية والوطنية لشعب كوردستان كذلك من منطلق المحافظة على وحدة العراق ومكوناته قد قررنا مع الذين يوافقوننا الرأي عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب ليوم غد".

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