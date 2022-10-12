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الاتحاد الوطني يعلن رسمياً: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-12T14:03:53+0000
الاتحاد الوطني يعلن رسمياً: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، أن مرشحه الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية هو برهم صالح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح".

وأضاف، "نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية".

ويأتي هذا التأكيد بعد تداول وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بأن الإتحاد الوطني وافق على ترشيح عبداللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية وسحب ترشيح برهم صالح.

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