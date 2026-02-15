الاتحاد الوطني يعلن اتفاق الكورد على مرشح رئاسة الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، احلام رمضان، يوم الأحد، عن اتفاق الحزبين الكورديين على ترشيح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت رمضان لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اتفقا على اختيار نزار آميدي كمرشح كوردي لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضافت أن "الموضوع الان تبقى عند البيت الشيعي لحسم مرشح رئاسة الوزراء".

وبينت أن "البرلمان سيعقد جلسته الأخرى يوم الثلاثاء المقبل، لكن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم تحدد بعد".

وينص الدستور العراقي على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.