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الاتحاد الوطني يسمي رسمياً برهم صالح مرشحاً لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-23T15:22:24+0000
الاتحاد الوطني يسمي رسمياً برهم صالح مرشحاً لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، عن تصويت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني على برهم صالح مرشحاً للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة ثانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عقد اليوم، اجتماعاً مغلقاً في محافظة السليمانية برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني.

وأضاف أن الاجتماع تباحث بشأن مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، وصادق بالاجماع على ان يكون برهم صالح المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية.

وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.

وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابيا في الانتخابات التشريعية العراقية، مقابل 17 مقعداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، وعقب تلك النتائج أعلنت "الديمقراطي" ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وحددت رئاسة البرلمان الجديدة موعداً اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.

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