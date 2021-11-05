الاتحاد الوطني يستعد للتفاوض على "استحقاقته" بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ شكّل الاتحاد الوطني الكوردستاني، لجنة خاصة لإعداد مشروع الحزب للتفاوض على استحقاقته في الحكومة الاتحادية المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب للاتحاد الوطني، أنه عقد اجتماعا برئاسة بافل جلال طالباني في دباشان مساء يوم الخميس.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث الاوضاع السياسية وآخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق، كما قام المجتمعون بتقييم العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات.

ووفقا للبيان فإنه "تم تكليف لجنة خاصة باعداد مشروع الاتحاد الوطني فيما يتعلق باستحقاقاته بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ومشاركة الكورد بشكل موحد لنيل الحقوق المشروع لشعب كوردستان وتحديد الاولويات في هذه المسألة".

يأتي هذا في وقت اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في مقر الأخير ببغداد.

ووصل وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد أمس الخميس، لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب عضو الحزب الديمقراطي ميادة النجار لوكالة شفق نيوز.

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً.