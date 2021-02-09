الاتحاد الوطني يرأس القائمة الإنتخابية للأحزاب الكوردستانية في كركوك

شفق نيوز/ عقدت الاحزاب الكوردستانية في كركوك بغياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء اجتماعاً قررت فيه منح رئاسة القائمة الكوردستانية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة الى الإتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال مسؤول الحركة الاسلامية الكوردستانية سيد حسن شيخاني في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "أجندة الإجتماع تضمنت مجموعة نقاط أبرزها تحديد أسم القائمة الكوردستانية في كركوك"، مبينا أن "الأحزاب قررت منح رئاسة القائمة إلى الإتحاد الوطني الكوردستاني باعتباره أكبر الأحزاب الكوردستانية في كركوك".

واردف ان "مسائل أخرى منها تعيين متحدث باسم القائمة اضافة الى وضع معايير وآلية اختيار المرشحين تم ارجاؤها إلى الاجتماع المقبل للأحزاب".

واكد شيخاني أنه يتعين مشاركة الاحزاب الكوردستانية كافة في القائمة بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانه من الأحزاب الكبيرة في كركوك وكان له مرشح فائز في عدة جولات انتخابية".

وتابع بالقول "يجب أن يكون هناك مرشحون لجميع الأحزاب من بينها الاسلامية وألاّ يقتصر على الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان".