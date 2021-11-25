الاتحاد الوطني يدحض خسارة مقعد نيابي للفتح

شفق نيوز/ نفى الاتحاد الوطني الكوردستاني المنضوي مع حركة التغيير ضمن قائمة التحالف الكوردستاني فقدان مقعده النيابي في صلاح الدين.

وقال نائب مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين حسن محمد احمد لوكالة شفق نيوز إن "الأنباء التي تحدثت عن فقدان مقعدنا في الدائرة الانتخابية الثانية في طوز خرماتو لصالح مرشح الفتح محمد كريم البلداوي عارية عن الصحة ويتفوق مرشحنا كريم شكور محمد الذي نال ١٢ الفاً و١٥٠ صوتا بفارق ٤٠٠ صوت عن أقرب منافسيه.

وأكد أحمد أن جميع الطعون حيال المراكز والمحطات الكوردية حسمت بالعد والفرز اليدوي ومطابقة ١٠٠٪ ولاتوجد اي طعونات تغير النتائج.

وحصل الاتحاد الوطني على مقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة في صلاح الدين ضمن الدائرة الانتخابية الثانية