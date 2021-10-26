الاتحاد الوطني يحدد موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة وينأى بنفسه عن التدخل بالكتلة الأكبر

شفق نيوز/ اعتبر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء أن توحيد الصف والخطاب الكوردستاني يأتي في مقدمة أولوياته قبل الذهاب للمفاوضات لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة إلا أنه أكد في الوقت ذاته عدم التدخل بقضية تحديد الكتلة الأكبر التي هي من اختصاص القوى السياسية الشيعية .

وقال ستران عبدالله وهو المشرف على اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز: ان "توحيد الموقف الكوردستاني لأجل تحديد المطالب الكوردستانية تعد من الأولوية عند الاتحاد الوطني"، كاشفا ان "المطالب الكوردستانية هي تحسين العلاقة مع بغداد واجراء مفاوضات بناءة مع الاطراف والقوى العراقية تتمخض عنها حكومة وحدة وطنية وليدة للانتخابات".

وشدد عبدالله على ضرورة ان "تأخذ الحكومة الجديدة الاستحقاقات الدستورية لتنفيذ ما تبقى من المادة ١٤٠ بعين الاعتبار"، مشيرا الى ان "الاتحاد الوطني لن يخوض في مداولات وتفاصيل تفسير الكتلة الاكبر المكلفة بتشكيل الحكومة والتي تتكرر بعد كل جولة انتخابات".

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق صدام حسين في العام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.