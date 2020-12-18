الاتحاد الوطني يحدد أمراً يعرقل اتفاق بغداد مع اربيل رغم استجابة عالية من كوردستان

شفق نيوز/ عللت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير يوم الجمعة تاخير الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لعدم وجود سيولة نقدية لدى الاولى و"الضبابية" في طبيعتها.

وقالت شيخ دلير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، ان "الحكومة الاتحادية تحاول في كل اجتماع لها رفع سقف المطالب امام حكومة الاقليم وايصالها الى مرحلة تعجيزية والمماطلة الى اقصى حد ممكن بسبب انعكاس مشهد الشد والتوتر السياسي الحزبي بين ممثلي الحكومة في بغداد، مؤكدةً ان "السبب الرئيس وراء ذلك يعود لعدم توفر السيولة النقدية في البنك المركزي العراقي والتي بسببها لم تتمكن من ارسال الاموال الى الاقليم".

واضافت ان الاقليم اعرب عن استعداده الكامل لتسليم الواردات الى شركة تسويق النفط "سومو"وبشكل منتظم شهرياً،اضافة الى حل مشاكل ايرادات المنافذ الحدودية والكمارك،الا ان الحكومة لم تعطِ اي اجابة بموافقتها على الاتفاق من عدمه.

واشارت البرلمانية الى وجود مشاكل مالية كبيرة تواجهها الحكومة الاتحادية،مما اخر التوقيع على الاتفاق، وبالتالي اثر سلبا على شعب الاقليم بعد تدهور الاوضاع المعيشية هناك بسبب تأخير الرواتب التي يجب ان ترسلها الحكومة المركزية فورا،بعد ان استجابت حكومة الاقليم لجميع مطالبها.

ونوهت الى ان الشعب العراقي بشكل عام وكوردستان بشكل خاص عليهم ان يفهموا بان الاستجابة وصلت اعلى مستوياتها من قبل الوفد الكوردي المفاوض ايمانا منه بان قوت المواطن وحياته اهم من كل شي،وما زالت كوردستان بانتظار استجابة حكومة بغداد لهذا الامر.

ويجري حاليا وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء مباحثات في بغداد لحل أزمة الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية للعام 2021.