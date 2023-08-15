الاتحاد الوطني الكوردستاني ينتقد افتتاح مكتب "التآخي" في طوزخورماتو: محاولة لحرق أصوات الكورد

شفق نيوز/ عدّ فرع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، افتتاح مكتب لأحد نواب كتلة سياسية في قضاء طوزخورماتو تحت عنوان "مكتب التآخي" فاقداً للمبررات الاجتماعية والسياسية.

وقال نائب مسؤول الفرع في صلاح الدين، وعضو مجلس المحافظة السابق، حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح مكتب (التآخي) يُعدّ صراعاً انتخابياً جديداً يستهدف الكورد، ومحاولة لحرق أصوات الكورد وتشتيتها في طوزخرماتو ومناطق أخرى".

وأثار افتتاح مكتب "التآخي" في طوزخرماتو من قبل النائب عن منظمة بدر، مهدي تقي الآمرلي، جدالاً قومياً وسياسياً.

فيما اعتبر النائب مهدي تقي الآمرلي في تصريح صحفي سابق، أن مكتب التاخي مقراً لاستقبال مطالب المواطنين من جميع المكونات لتعذر وصولهم إليه في أغلب الأوقات، نافياً وجود أي نوايا لاستغلاله انتخابياً.

وسبق لمسؤولين في منظمة بدر، التابعة لزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، أن نفوا دعم تشكيل حشد كوردي في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وفيما بينوا أن هذه التشكيلات مرفوضة من قبل هيئة الحشد الشعبي، أكدوا التعامل الأمني مع قوات البيشمركة فقط.

وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، قال عاطف النجار، الذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد، ومسؤول منظمة بدر في قضاء طوزخورماتو، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "انخراط الكورد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو قوات البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية".

ونفى النجار دعم منظمة بدر لـ"تشكيل أي حشد كوردي في كركوك أو طوزخورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى".

من جهته، نفى رئيس كتلة بدر النيابية، والنائب عن صلاح الدين، مهدي تقي الآمرلي، وجود "أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كوردي في طوزخورماتو أو كركوك".

وبين الآمرلي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ما جرى هو فتح مكتب (التآخي) التابع له في طوزخرماتو للتواصل مع المكون الكوردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم أخوة ومكون مهم في الطوز".

وكانت مصادر محلية في كركوك وصلاح الدين، كشفت عن البدء بخطوات لتشكيل "حشد كوردي" في المناطق ذات الأغلبية الكوردية بالمحافظتين من شخص يدعى أدهم جمعة، مؤكدة أن هناك "ضوء أخضر" من قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي للمضي بهذا المشروع.