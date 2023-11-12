الاتحاد الوطني الكوردستاني: زيارة السوداني إلى أربيل كانت امراً ايجابياً

شفق نيوز/ عدّ المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيره، يوم الأحد، زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل كانت أمراً ايجابياً.

حديث بيره أدلى به في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مع مكتب تنظيمات حزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الوطني في تصريحه، إن زيارة السوداني إلى أربيل كانت أمرا إيجابيا، وكنا سعداء جدا بها، مردفا بالقول: بالطبع نحن نؤيد أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد.

وأجرى رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني زيارة إلى مدينة أربيل يوم الخميس الماضي التاسع من تشرين الثاني الجاري التقى خلالها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وبحث معهم القضايا الداخلية التي تخص البلاد بشكل خاص، والأحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام.