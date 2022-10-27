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الاتحاد الوطني: الكثير من الآراء تؤيد حصولنا على وزارتين في الحكومة العراقية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T12:35:19+0000
الاتحاد الوطني: الكثير من الآراء تؤيد حصولنا على وزارتين في الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر، أن اطرافاً سياسية تؤيد حصول على نصف حصة الكورد بالوزارات في تشكيلة الحكومة الاتحادية المزمع التصويت عليها مساء اليوم الخميس.

وقال طاهر للصحفيين اليوم، انه "تم تخصيص أربع وزارات للكورد، مضيفا أن "هناك الكثير من الآراء تؤيد حصول الاتحاد الوطني على وزارتين منها".

يأتي هذا في وقت كشف فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أسماء وزرائه في حكومة محمد شياع السوداني والمقرر عرضها للتصويت النيابي مساء.

وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "استحقاق الحزب من الحكومة الجديدة ثلاث وزارات، هي الخارجية والإعمار والبيئة"، مبيناً أن "الأسماء التي ستتسلم هذه الوزارات قد حسمت لتقديمها الى البرلمان العراقي والتصويت لمنحهم الثقة".

واضاف أن الاسماء هي بنكين ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية وفيان صبري وزيرة للبيئة ".

وعلى ما يبدو فإن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) يدور على منصب وزير البيئة فقد تم حسم منصب وزير العدل لخالد شواني عن الاتحاد الوطني.

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