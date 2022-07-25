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الاتحاد الكوردستاني يرحب بـ"حرارة" بالسوداني ويشكر الإطار

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T18:08:40+0000
الاتحاد الكوردستاني يرحب بـ"حرارة" بالسوداني ويشكر الإطار

شفق نيوز/ رحب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبحرارة بترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وقال المكتب السياسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نرحب وبحرارة بترشيح السيد محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، نأمل ان تسرع هذه الخطوة في عملية استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف البيان؛ "نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعد اعرابنا عن شكرنا، نجدد التنسيق والاستمرار بالعلاقات الوطنية، ونصر على إنجاح برنامج الإصلاح وتوحيد الجهود من أجل تشكيل حكومة خدماتية بشكل أكثر تكون مبعثا للاستقرار وتمتين أسس الدولة في تقديم خدمات أكثر للمواطنين".

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