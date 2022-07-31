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الاتحاد الاوروبي قلق من "التصعيد المحتمل" في بغداد ويوجه رسالة للقوى العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-31T08:00:22+0000
الاتحاد الاوروبي قلق من "التصعيد المحتمل" في بغداد ويوجه رسالة للقوى العراقية

شفق نيوز/ اعرب الاتحاد الاوروبي، يوم الأحد، عن قلقه إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في العاصمة العراقية بغداد.

ودعا الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف"، مطالباً القوى السياسية بـ"حل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".

وأكد أن "الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".

يشار إلى أن أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر قد اقتحموا للمرة الثانية وخلال 72 ساعة المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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