الاتحادية ترفض الطعن في منح الجوازات الدبلوماسية الدائمة للمسؤولين

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل أمير المعموري، يوم الثلاثاء، عن رد المحكمة الاتحادية الدعوى التي أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.

وقال المعموري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها اليوم رفض الدعوى المقدمة بشأن القانون الذي يتيح منح الجواز الدبلوماسي الدائم للمسؤولين وأعضاء البرلمان وعائلاتهم".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.