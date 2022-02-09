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الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى ضد قبول زيباري لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-09T16:04:34+0000
الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى ضد قبول زيباري لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، موعد مرافعة الدعوى ضد قبول هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل موعدا للمرافعة بشان الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد (6 شباط الجاري)، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".

وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.

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