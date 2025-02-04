الاتحادية تبطل عضوية المشهداني وتثبت المساري وترد دعوى نصيف ضد الخفاجي

شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، بعدم صحة عضوية عضو البرلمان العراقي أحمد المشهداني، بحسب مصدر مطلع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني"، مبيناً أن "أحمد المساري سوف يحل بديلاً عنه".

ولاحقاً، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، ذكرت فيه أنها "نظرت الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) وقررت الحكم بعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي احمد عبد حمادي المساري محله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 4\2\2025".

وبينت، أن "الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة".

إلى ذلك، أوضح المصدر، أن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى النائبة عالية نصيف التي طالبت انهاء عضوية النائب حسن الخفاجي".