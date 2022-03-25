اكبر تحالف نيابي مستقل يعلن مشاركته بجلسة انتخاب رئيس العراق

شفق نيوز/ اعلن تحالف من أجل الشعب والذي يضم نحو 18 نائباً، يوم الجمعة، مشاركته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المؤمل انعقادها غداً السبت.

وقال شاسوار عبدالواحد رئيس تحالف من أجل الشعب وحراك الجيل الجديد في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بورقة مشروطة من 17 نقطة ومن أجل المواطن سندخل الجلسة غدا (الجيل الجديد والامتداد وبعض المستقلين )، فإن وقعها التحالف الثلاثي وضمن تنفيذها من قبل الحكومة القادمة فسندخل إلى الجلسة، وإلا لن نحقق ذلك".

واضاف، "يجب أن يعلم الجميع أن واجب كل برلماني أن لا يقاطع البرلمان بسبب مطالب شخصية أو مناصب أو وزارات، فلا توجد أية جهة معارضة وصادقة مع نفسها تعمل من أجل تعطیل البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي يتواجد فيها صوت الشعب، ونعني المعارضة .. لكن وجودنا داخل تلك القبة هو رد اعتبار لتلك المؤسسة، ولا يعني أن نكون مع جهة معينة، أو أن نشارك في الحكومة، بل سنكون معارضة قوية خلال سنوات هذه الدورة، نراقب ونحاسب ونسائل الحكومة المقبلة".

واشار عبد الواحد الى أن "حضور جلسات البرلمان هو الأصح للعمل البرلماني، ولا يعني ذلك الوقوف مع أية جهة، بل الحضور من أجل تحقيق مطالب المواطنين مع عدم التصويت على مرشح الجهات الرئيسة وهو ما سيثبت استقلالية المستقلين، ولكن عدم الحضور يعني ترك مجلس النواب والوقوف مع جهة معينة".

وختم بالقول، "سنبقى اوفياء لبلدنا و ناخبينا, و لانركع إلا لله. لا للمال و لا للمناصب, و نحن التحالف الذي نحارب الفساد و نعمل من أجل المطالب الشعبية, لا الشخصية".