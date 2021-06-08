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اقليم كوردستان يتعهد بانجاح مهمة تدقيق عائداته النفطية من قبل بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-06-08T11:14:57+0000
اقليم كوردستان يتعهد بانجاح مهمة تدقيق عائداته النفطية من قبل بغداد

شفق نيوز/ اجتمع وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب اليوم الثلاثاء مع وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم خلال الاجتماع بحث ما استندت إليه المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 23 لسنة 2021 والتي تنص على أن تشكّل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فريقا مشتركا للإشراف المالي بين اربيل وبغداد.

وفي الاجتماع، تحدث وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، عن أعمال الفريق المشترك الذي يرغب في مراجعة عائدات النفط في إقليم كوردستان، واعدا بتقديم العون وبأي شكل من الأشكال لإنجاح الاتفاق بين أربيل وبغداد.

يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد من حكومة إقليم كوردستان ومنذ يوم امس زيارة الى بغداد.

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